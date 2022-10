Oproep: Kandidaten gezocht voor experimenten over alledaags menselijk gedrag

Voor het nieuwe BNNVARA-programma Test Case zoeken we kandidaten voor een aantal experimenten die gaan over alledaags menselijk gedrag. Niets raars of engs, maar wél onderhoudend. We zoeken mannen/vrouwen tussen de 18 en 100 jaar.

We zoeken per dag twintig kandidaten. Heb jij daar wel oren naar? Ken jij andere mensen die graag iets onvergetelijks beleven? Mensen van werk, of anders vrienden of familie? Jullie zijn samen of alleen van harte welkom!