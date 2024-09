Oproep: Heb jij ervaring met enorme verhogingen van CJIB-boetes? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een envelop van het CJIB in de brievenbus? Dan heb je waarschijnlijk een boete gekregen. Als je de boete niet op tijd betaalt, kan het boetebedrag na de eerste en tweede aanmaningen enorm worden verhoogd. Door deze verhogingen raken mensen financieel in de problemen. Heb jij daar ervaring mee? Deel je verhaal anoniem met Kassa.

Nog nét even snel door rood licht rijden. Even dat appje beantwoorden achter het stuur. Of gewoon een paar kilometer te hard rijden. Het gebeurt in een mum van tijd, maar voor je het weet heb je een verkeersboete te pakken.

85 procent van de mensen betaalt meteen. Maar wat als je even geen geld hebt? Wat als je de brief op een stapel legt en vergeet te betalen, of als je simpelweg een andere reden hebt waarom je de boete niet binnen de gestelde termijn betaalt?

Dan verhoogt het CJIB de boete bij de eerste herinnering met de helft van het boetebedrag. Bij de tweede aanmaning verdubbelt het totale bedrag zelfs. Het oorspronkelijke boetebedrag kan in korte tijd dus zó hoog oplopen dat je erdoor in de problemen raakt.

Deel jouw ervaring anoniem met Kassa

Heb jij hier ervaring mee? Heb je ooit in deze situatie gezeten, of ken je iemand die financieel in de problemen is geraakt doordat het boetebedrag enorm werd verhoogd?

Deel jouw verhaal dan anoniem met Kassa en mail naar kassa@bnnvara.nl. Wij willen graag in kaart brengen hoe groot het probleem precies is. Het is voor ons dus van belang om zoveel mogelijk verhalen binnen te krijgen.

Je hoeft dus niet op televisie, we hoeven je niet te belen en je hoeft geen persoonsgegevens met ons te delen. Jouw e-mailadres wordt uiteraard met niemand gedeeld en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Het gaat ons puur om de verhalen en ervaringen.

