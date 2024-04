Opnieuw dreigend tekort aan studentenwoningen 08-03-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het aanbod aan studentenwoningen lijkt in de komende vier jaar opnieuw achter te blijven bij de vraag. Dit heeft koepelvereniging van studentenhuisvesters Kences maandag gemeld.

Kences waarschuwt dat er de komende vier jaar bijna 60.000 extra studentenkamers nodig zullen zijn als het aantal studenten blijft groeien. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Leiden is de situatie nijpend. ,,De reden van dit dreigende tekort is de economische crisis. Enerzijds blijven studenten vanwege de lastige situatie op de arbeidsmarkt langer studeren waardoor het aantal studenten zal stijgen. Anderzijds ligt de bouw van nieuwe studentenwoningen nagenoeg stil'', aldus Vincent Buitenhuis, directeur van Kences. Kences was samen met ex-minister Eberhard van der Laan (Wonen) al bezig met het opstellen van een actieplan. ,,De besprekingen met de minister gingen goed, maar door de val van het kabinet is hier echter een streep door getrokken'', aldus de directeur. Buitenhuis hoopt de gesprekken met de opvolger van Van der Laan zo spoedig mogelijk te kunnen hervatten. ANP