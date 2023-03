Moeite met internetbankieren of andere digitale diensten? Laat het Kassa weten!

Kassa zoekt mensen die moeite hebben met digitale diensten of hier helemaal niet meer aan mee kunnen doen. Ben jij of ken jij zo'n iemand in je nabije omgeving?

Het gaat bijvoorbeeld om internetbankieren of allerlei overheidsdiensten waar je zonder computer of smartphone niet in komt. Alternatieven zijn er niet, of worden steeds moeilijker te bereiken. Er zijn immers steeds minder banken en het bellen van de overheid is lastig, tijdrovend en vaak onbevredigend.