Minister: website Goudkoortsveiling moet stoppen 15-05-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

De website Goudkoortsveiling.nl moet uit de lucht. De online veiling is ondoorzichtig en lijkt veel op een kansspel.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vrijdag geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer. De beheerder van Goudkoortsveiling heeft geen vergunning om een kansspel in de markt te zetten. Bovendien zijn kansspelen op internet nog verboden in Nederland. Hirsch Ballin heeft de site inmiddels gewaarschuwd dat de online veiling moet stoppen en dat een rechtszaak dreigt als dat niet gebeurt.

Consumenten kunnen via Goudkoorts.nl bieden op verschillende producten, maar mogen geen concreet bedrag opgeven. Per bod gaat de prijs van een product, bijvoorbeeld een spelcomputer, laptop of tv, met 1 eurocent omhoog. Het is onduidelijk hoeveel mensen deelnemen aan een veiling en wanneer die eindigt. De uiteindelijk prijs ligt vaak ver beneden de gebruikelijke winkelprijs van een product. Volgens Hirsch Ballin leidt dit alles tot de slotsom dat deelnemers meedingen naar een prijs.

De minister betwijfelt ook of de website zich aan de reclameregels houdt. Uit advertenties voor Goudkoorts.nl wordt niet duidelijk dat voor elk bod 90 cent tot 1,50 euro betaald moet worden. Hirsch Ballin schrijft dat de Consumentenautoriteit of de rechter uiteindelijk moet beoordelen of de promotiecampagne misleidend is.

ANP