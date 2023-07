Meer meldingen legionella dan normaal 10-09-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

In verscheidene regio's zijn sinds medio augustus meer gevallen van legionella gemeld dan normaal. Dat meldde een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. De gezondheidsdiensten adviseren mensen met koorts en ernstige kortademigheid naar de huisarts te gaan.

In augustus zijn verspreid over het land 110 gevallen gemeld van legionella, ook wel bekend als de veteranenziekte. Voor het merendeel van de patiënten geldt dat zij de ziekte waarschijnlijk in Nederland hebben opgelopen. Er lijkt geen sprake te zijn van een gemeenschappelijke bron.

Volgens de GGD is de situatie vergelijkbaar met die in de nazomer van 2006, toen ook meer mensen besmet raakten dan normaal. Net als toen werd een warme maand juli gevolgd door een natte maand augustus. Hoe die weersomstandigheden legionella precies in de hand zouden werken, is niet duidelijk. Bron: ANP