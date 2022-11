Last van heg of boom op de erfgrens met de buren? Dit zijn je rechten Vandaag • leestijd 4 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Een heg, een boom of een overhangende tak kan de aanleiding zijn voor een (hoogoplopend) conflict met de buren. Wanneer je in zo’n situatie terechtkomt, dan is het goed om te weten dat er regels zijn die houvast bieden. Maar hoe zien die eruit? We zetten ze voor je op een rij!

Burenruzies lopen soms hoog op. Tv-programma’s zoals de Rijdende Rechter doen er al jaren hun voordeel mee. Niet heel vreemd, want maar liefst een op de vier Nederlanders heeft weleens bonje met de buren. Niet zelden speelt de onenigheid zich af in de tuin.

Doorgeschoten wortels

Heb je in jouw tuin hinder van wortels van begroeiing van de buren? Dan mag je die zelf verwijderen. Hier is geen toestemming voor nodig. De struik of boom moet er echter geen schade van ondervinden. Let dus wel een beetje op. Sterft de boom of struik af omdat je iets te rigoureus de wortels hebt weggehaald? Dan kun jij daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

Overhangende takken

Wat als je buur een boom, heg of struik in de tuin heeft staan waarvan de takken hinderlijk overhangen in jouw tuin?

Voordat je zelf het snoeimes of de zaag ter hand neemt, moet je eerst de buur netjes vragen of die zelf de tak of takken wil verwijderen. Moet de buurman -of vrouw daarvoor toegang krijgen tot je tuin, dan moet je die verschaffen. Als de buur het prima vindt dat je zelf de klus klaart, dan kun je ook aan de slag.

Geen reactie? Stuur een schriftelijk verzoek

Volgt er op jouw vraag geen reactie? Stuur dan een aangetekende brief, waarin je formeel vraagt om de takken te verwijderen of meldt dat je dit zelf graag wilt doen. Een mailtje sturen kan ook. Vermeld in je schrijven een redelijke reactietermijn van bijvoorbeeld zes weken. Hoor je dan nog niets? Dan mag je de overhangende takken zelf verwijderen.

Je moet er wel altijd op toezien dat je een boom of struik niet onherstelbaar beschadigt met je snoeiwerk. Anders ben jij daar aansprakelijk voor.

Hoe zit het met de snoeikosten?

Is het snoeien veel of fysiek zwaar werk en moet je een tuinman inschakelen? De wet vermeldt in zo’n geval niets over de kosten. Dat betekent dat je de rekening je zelf moet betalen.

Ben je van mening dat de kosten (deels) door de buren moeten worden voldaan, omdat het hun boom of struik betreft? Dan kun je vragen of ze de kosten willen betalen. Kom je er niet uit? Dan kun je overwegen om een buurtbemiddelaar in te schakelen. Die kan helpen om met de buren samen een oplossing te vinden voor het betalen van de rekening.

Biedt dit geen soelaas? Dan kun je in het uiterste geval de rechter vragen om een uitspraak te doen. Je kunt je rechtsbijstandverzekering inschakelen of een advocaat in de arm nemen.

Huurder kan verhuurder inschakelen

Bovenstaande uitleg geldt voor woningeigenaren en voor mensen die in een huurwoning wonen.

Huren jouw buren bij dezelfde verhuurder? Dan kun je de verhuurder vragen om hulp of bemiddeling als er onenigheid is.

Een huurder met een tuin heeft de plicht om die bij te houden. Snoeit de buur het overhangend groen niet? Dan kun je tegen je verhuurder zeggen dat jij daardoor minder woongenot ervaart. Je verhuurder kan vervolgens je buren verantwoordelijk stellen voor “slecht huurderschap.” Een huurder heeft namelijk de verplichting om zich te gedragen als een goed huurder.

Heg op of naast de erfgrens?

Ben je van plan om een heg te plaatsen, exact op de erfgrens? Dan moet je eerst jouw buren om toestemming vragen. De erfafscheiding op de erfgrens is een gezamenlijk eigendom. Daarbij hoort ook bij dat je de kosten voor een heg (of bijvoorbeeld schutting) en het onderhoud met elkaar moet delen.

Je kunt er ook voor kiezen om zo'n heg aan te leggen op je eigen grond. Dan heb je niet de instemming nodig van je buur en betaal je zelf de kosten voor aanleg en onderhoud. Het is wel raadzaam om je buren in te lichten, voor de goede verstandhouding. Let wel: de heg mag niet binnen 50 centimeter van de erfgrens komen te staan, tenzij je de instemming hebt van je buur.

Plant je een nieuwe boom in je tuin? Houd er rekening mee dat deze op minimaal twee meter van de erfgrens moet staan. Als je buur ermee instemt, mag het nieuwe groen ook dichterbij komen te staan.

Pas op met beplanting tegen muur van buur

Wil je een klimop of andere plant tegen de gevel van de woning, garage of schuur van je buren laten groeien? Dan heb je hier eerst toestemming voor nodig, aangezien die gevel niet jouw eigendom is. Een plant kan onbedoeld voor schade zorgen aan bijvoorbeeld het voegwerk of een dakgoot, als het ver doorgroeit. Een rechter heeft al eens geoordeeld dat een klimopplant, op straffe van een dwangsom, verwijderd moest worden van een gevel.

