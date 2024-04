Hackers stelen 74.000 e-mailadressen 27-07-2012 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hackers hebben in juni ingebroken op de internetpagina www.zeelandnet.nl en 74.000 e-mailadressen gestolen. Omdat daarbij geen vertrouwelijke gegevens werden bemachtigd, zijn eerst aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen en werden de klanten pas later geïnformeerd, zo maakte ZeelandNet vrijdag bekend.

In de brief aan de klanten wordt benadrukt dat de daders zich geen toegang hebben verschaft tot persoonlijke gegevens en dat ze de bewuste e-mailadressen op geen enkele manier kunnen koppelen aan wachtwoord, naam of adres.

Wel waarschuwt ZeelandNet dat via de e-mailadressen de komende tijd waarschijnlijk 'spam', ongewenste elektronische post, verstuurd gaat worden. Klanten hebben advies gekregen hoe ze het beste met die spam kunnen omgaan. Volgens ZeelandNet opereerden de daders via een IP-adres in China.

ANP