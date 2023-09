Fyra keert niet voor 2014 terug 05-04-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Fyra-treinen gaan vrijwel zeker dit jaar niet meer rijden. Mogelijk kan de hogesnelheidslijn pas in april 2014 weer in gebruik worden genomen. Dat zeggen diverse bronnen binnen de Nederlandse Spoorwegen in De Telegraaf.

Beslissing uitgesteld

Of de Fyra ooit nog op het Nederlandse spoor te zien is, weet de NS niet of wil het bedrijf niet kwijt. De beslissing daarover wordt uitgesteld.

Vertrouwen afgenomen

Bij de Tweede Kamerleden die vrijdag een werkbezoek brachten aan de hogesnelheidstrein Fyra, is vrijdag de moed in de schoenen gezakt. ,,De twijfels zijn toegenomen, het vertrouwen niet", vatte VVD-Kamerlid Betty de Boer samen. ,,Ik heb toch ernstig mijn twijfels, omdat er iets fundamenteel mis lijkt met de trein." Haar ogen dwalen dan ook steeds meer af naar alternatieven voor de in Italië gemaakte trein.

Ook D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven is niet optimistisch. ,,De twijfel is niet weggenomen", zei ze. ,,Dat komt ook door de winstwaarschuwing die de NS afgeeft dat ze na 2 maanden onderzoek nog niet zeker weten of de Fyra wel kan terugkeren."

Kijken naar alternatieven

Sander de Rouwe van het CDA noemt de problemen eveneens zeer ernstig. ,,Ze kijken nu niet alleen meer naar losse deuren en ramen, maar ook naar het fundament", stelt hij. Volgens hem moet nu dan ook serieus worden gekeken naar alternatieven. ANP