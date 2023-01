Enquête: Heeft jouw schoolgaande kind dyslexie?

Veel basisscholen werken op dit moment samen met commerciële aanbieders om kinderen met (een vermoeden van) dyslexie te helpen. De Jeugdzorg is echter overbelast. Er zijn daarom plannen om de dyslexiezorg weer terug te brengen naar school.

Kassa is heel nieuwsgierig hoe jij daar als ouder tegenaan kijkt. Hoe ervaar jij de dyslexiezorg voor je kind en de samenwerking met school op dit moment? Kan het beter? We besteden hier binnenkort aandacht aan in onze uitzending.