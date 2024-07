Effectief middel tegen obesitas komt voorlopig niet in basispakket

Het gaat om het middel Wegovy. Er zijn nog grote onduidelijkheden over de gezondheidseffecten voor patiënten die het gebruiken, zegt het instituut. Ook is opname in het basispakket op dit moment "maatschappelijk niet te verantwoorden."

Het vergoeden van het medicijn zou grote gevolgen hebben voor het zorgbudget: de kosten kunnen oplopen tot 1,3 miljard euro per jaar. "Gaan we een mogelijk hele grote groep mensen in Nederland levenslang dure medicatie geven, terwijl we nog veel niet weten over gepast gebruik van dit middel? En terwijl noodzakelijke maatregelen om de samenleving gezonder te maken uitblijven?", zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van het Zorginstituut.