Jonge vrouwelijke huisarts braafst met pillen 25-01-2012

Jonge vrouwelijke huisartsen schrijven vaker medicijnen en behandelingen voor volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) dan hun oudere mannelijke collega's. De kans is daarmee groter dat patiënten betere en goedkopere medicijnen krijgen voorgeschreven.

Onderzoek

Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) woensdag in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid. Het IVM onderzocht het voorschrijfgedrag van huisartsen in heel Nederland. Reden

,,Wat de doorslaggevende reden is dat jonge vrouwelijke huisartsen beter medicijnen voorschrijven, is moeilijk te zeggen'', stelt het IVM. ,,Daarom pleiten we ook voor meer onderzoek zodat we huisartsen die minder goed volgens de richtlijnen behandelen, beter kunnen helpen hun voorschrijfgedrag te verbeteren.'' Regionale verschillen

Naast het verschil in voorschrijfgedrag in sekse en leeftijd zijn er ook regionaal grote verschillen. Huisartsen in Midden- en Zuid-Limburg wijken het meest af van de regels. Volgens het IVM kan dat verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld regionale gezondheidsverschillen, het beleid van zorgverzekeraars of afspraken tussen zorgverleners. Verzekerden bij zorgverzekeraar Salland worden door de huisartsen het meest volgens de richtlijnen van het NHG behandeld. Zorgverzekeraar Azivo scoort volgens het IVM daarin het slechtst.

