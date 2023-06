3.000 euro voorschot op depositogarantie • 21-10-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Nederlandsche Bank en de curatoren van de DSB hebben besloten om een voorschot op het garantiestelsel van €3000,- voor rekeninghouders beschikbaar te stellen.

Rekeninghouders van DSB Bank kunnen vandaag vanaf 10:00 uur op de website van DSB Bank kijken of zij in aanmerking komen voor deze regeling. Als zij in aanmerking komen dan kunnen zij hun aanvraag en bijbehorende gegevens op de website achterlaten. Deze gegevens zullen door DSB en DNB worden verwerkt. Het is de verwachting dat de rekeninghouders binnen twee weken na aanmelding over het geld kunnen beschikken.

De eenmalige overboeking van maximaal € 3.000,- geldt als een voorschot op de uitvoering van het Depositogarantiestelsel. Rekeninghouders hoeven geen gebruik te maken van deze regeling, maar kunnen ook wachten tot het aanmeldformulier voor het Depositogarantiestelsel beschikbaar