Zwarte man door zestig politiekogels doorzeefd, politie noemt het 'zelfverdediging'

In de Amerikaanse stad Akron, Ohio, zijn protesten uitgebroken nadat een zwarte man door politieagenten is doodgeschoten. Volgens de politie zou de 25-jarige Jayland Walker een schot gelost hebben en zou hij gemaskerd zijn geweest, hoewel dat uit geen van de vrijgegeven beelden duidelijk blijkt. Walker werd door minstens zestig politiekogels doorzeefd.

Het officiële verhaal van de politie luidt dat Walker na een kleine verkeersovertreding gemaand werd zijn auto aan de kant te zetten. Hierop zou hij zijn doorgereden, waarna hij vanuit zijn auto op de politieagenten schoot. Walker werd door meerdere politieauto’s enkele minuten achtervolgd. Nadat hij eindelijk stopte, zette hij het op een lopen. Volgens de politie droeg hij een bivakmuts. Omdat de agenten vreesden dat Walker nog eens zou schieten, werd hij door de agenten neergeschoten. In de auto zou een vuurwapen zijn aangetroffen.

Zondag hield de politie een persconferentie om het doodschieten van Walker te verantwoorden. Daarbij werden de beelden van de bodycam van slechts een van de acht betrokken agenten getoond. Die zijn dusdanig korrelig, dat niet te zien is of Walker inderdaad gemaskerd was, zoals de agenten beweren. Ook valt uit de beelden van een verkeerscamera niet op te maken dat Walker werkelijk op de agenten heeft geschoten, zoals eveneens beweerd wordt.

De advocaat van de familie Walker heeft na het zien van de beelden laten weten ‘zeer verontrust’ te zijn over de beschuldigingen van de politie aan het adres van Jayland Walker. Volgens hem probeert de politie Walker opzettelijk af te schilderen ‘als een gemaskerd monster met een pistool’ en was er niets dat rechtvaardigt dat Walker bij het wegrennen zo onder vuur genomen werd. Hoeveel kogels er zijn afgevuurd is nog niet duidelijk, wel heeft de schouwarts vastgesteld dat er ‘meer dan zestig wonden’ in het lichaam van Walker zaten.