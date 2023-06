Zorg dat je erbij komt Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 175 keer bekeken • bewaren

Als verzorgende in een verpleeghuis heb ik een prachtige baan waar ik veel plezier aan beleef. Het is geweldig om voor mensen te zorgen en dat doe ik dan ook met hart en ziel.

Maar ik ben me er ook van bewust dat er veel personeel in de zorg is dat onzichtbaar ziek is, zoals ikzelf. Ik heb een hersenontsteking gehad en ik heb polyneuropathie. Dit zijn aandoeningen die niet altijd zichtbaar zijn, maar die wel een grote impact hebben op mijn dagelijks leven. Waardoor ik de ene dag me heel goed voel en de andere dag me juist een natte dweil voel. Dit is lastig als je in een team werkt. Want je kunt niet honderd procent op mij rekenen.

Ondanks mijn ziekte ben ik blij dat ik nog steeds kan werken als verzorgende. Ik ben er trots op dat ik een verschil kan maken in het leven van anderen en dat ik iets kan betekenen voor de mensen die ik verzorg.

Helaas is er momenteel een tekort aan personeel in de zorgsector. Niet alleen in de zorgsector, maar omdat ik in deze sector werk voel ik dit maar al te goed. Dit is een probleem dat we moeten aanpakken. We moeten meer mensen aantrekken om in de zorg te werken en hen laten zien hoe belangrijk deze baan is. Alleen de vraag is hoe doen we dit? Het lijkt me niet de bedoeling om alleen de positieve kanten te belichten want de negatieve kanten zijn er nu eenmaal, dat is een feit. Het is keihard werken en buffelen. Ik kan alleen niet vaak genoeg vertellen dat je er zoveel voor terugkrijgt.

Sinds ik tijdelijk arbeidstherapeutisch aan het werk ben, heb ik geleerd dat het werk niet alleen gaat over het verzorgen van mensen, maar ook over het bieden van ondersteuning en troost. Dat wist ik natuurlijk daarvoor ook wel maar nu heb ik de tijd voor de praatjespot. Het is belangrijk om een band op te bouwen met de mensen die we verzorgen en om hen te laten zien dat we om hen geven en dat zij zich thuis voelen. Want dat is het per slot van rekening. Een verpleeghuis is je thuis.

Nu rest mij dus nog om deze blog promotend af te maken.

Waar wacht je nog op? Sluit je aan bij ons team van verzorgenden en verpleegkundigen en help ons om de zorgsector te promoten en aantrekkelijk te maken voor anderen. Samen kunnen we de zorg weer aantrekkelijk maken!