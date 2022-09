Woede over filters met Maori-gezichtstattoo’s bij Snapchat en Instagram

In Nieuw-Zeeland is verontwaardiging ontstaan over fotofilters in Snapchat en Instagram waarmee het mogelijk is om digitaal Maori-gezichtstatoeages (tā moko) aan te brengen. Het stuit Maori-activist Mandeno Karu Martin tegen de borst dat de filters zijn ontworpen door niet-Maori. “De Maori-kunst wordt zo gebruikt voor winstbejag”, zegt Martin tegen Radio New Zealand.