Wit-Rusland is er klaar mee

17 aug. 2020 - 9:43

Waarom dit optimisme? De enige vraag is of Lukashenko bruut genoeg is. Hij heeft alleen een paar trouwe generaals nodig, desnoods via Putin. De politie lijkt demonstranten te mishandelen en loyaal te zijn. Zolang de demonstranten geen steun krijgen van leger en of politie (waar geen sporen van zijn) heeft Lukashenko niets te vrezen, behalve zijn eigen passiviteit..