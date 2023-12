Wilders en Plasterk gaan in duisternis gehuld met VVD, NSC en BBB onderhandelen over grondrechten

14 dec. 2023 - 20:53

Het neoliberalisme van de laatste 40 jaar en in het bijzonder de afgelopen 13 jaar , waren ook geen regeringen voor alle burgers. Vele slachtoffers wachten nog steeds op de reparatie van institutioneel racisme en discriminatie, alsmede hulp bij het wegkijken bij het gebruik van Chroom 6 bij sociale diensten, de schade geleden door de Q koorts en de gaswinning schade. Waarbij iedere reparatie de bureaucratie de kosten een veelvoud heeft doen zijn dan de werkelijke schade. Wat gezaaid is door de neoliberalen, waar de VVD ook onderdeel van was, wordt nu eindelijk geoogst. De coalitie partijen van weleer hebben sinds Fortuyn de schade beperkt kunnen houden en nog door gemodderd. Uiteraard wordt alle weer tot ramp verklaard, dat heeft lang gewerkt, echter die werkwijze is voorbij. De geloofwaardigheid van de neoliberalen, waar de VVD, CDA, D'66, CU, PvdA en GL deel van uitmaakten, is verdwenen. Zo lang links nog in de verkiezing retoriek blijft hangen van bangmakerij en beschuldigingen, gaat de rest gewoon door. Er zijn in de afgelopen 40 jaar massa's Nederlanders gekleineerd, gediskwalificeerd, uitgemaakt voor dom, fascistisch, racistisch, xenofoob of populistisch. Ze zijn uitgesloten als de inwoners van Ter Apel en de bewoners langs het Twente kanaal. De premier leed aan geheugenverlies en de rest keek de andere kant op. Er is nu bij Links, want dit is een links forum, vooral enige zelf reflectie noodzakelijk. Hoe heeft het kunnen gebeuren. Daar leer je van en dat is nodig.