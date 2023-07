Wie niet horen wil, moet maar voelen

4 mrt. 2015 - 9:55

Wat ik in de reacties lees is het zoeken naar een rechtvaardiging voor het gewelddadige gedrag van de vrouw. Hierbij wordt de rechtvaardiging gevonden in het feit dat er veel groepsverkrachtingen plaatsvinden in India en dus staan de juichaapjes te springen als een ogenschijnlijk Indiase vrouw een man hoekt en vloert. De rechtvaardiging wordt dus gevonden in het feit dat een deel van de Indiase mannen gestoorde mafkleppen zijn. M.a.w. de man in het filmpje zal wel slecht zijn want Indiase man en verdient het om dientengevolge te worden afgetuigd door de vrouw. Even ter duiding van de hypocrisie. Die jongens en meisjes van IS houden er vreselijke gewoonten op na, uit naam van de islam. Een willekeurige moslim wordt in elkaar gehoekt dus juichen want een grote groep moslims doet vreselijke dingen...ofzo. Altijd maar de mond vol hebben dat het gedrag moet worden afgestemd op het individu, dus zonder bevooroordeeld te zijn, totdat er een filmpje als hierboven verschijnt... Dit neemt niet weg dat het best kan zijn dat die vent een potentiële verkrachter was en de vrouw zich terecht verdedigde. Ik weet het alleen niet omdat er, zoals ik eerder al opmerkte, geen context is gegeven. Wie weet was dit 'gewoon' een relationele onenigheid en vind ik het vrij ver gaan als de vrouw ter beslechting van het dispuut uithaalt enz. Hoeveel hadden er staan juichen als de man in deze degene was geweest die de vrouw een hoek verkocht (zonder context)? Bar weinig schat ik zo in. Vandaar: hypocriet! Maar goed, blijf vooral juichen bij het zien dit soort filmpjes...