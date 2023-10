Wetenschappers verbijsterd over krankzinnige temperaturen in september Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

In september zijn de wereldwijde temperatuurrecords opnieuw aan diggelen gegaan. Het was de warmste septembermaand ooit gemeten. Net zoals het daarvoor ook al de warmste augustus en de warmste juli ooit waren. Juli 2023 was sowieso de allerwarmste maand die ooit is gemeten. “Absoluut gestoord”, aldus wetenschapper Zeke Hausfather.

September 2023 was wereldwijd gemiddeld een halve graad warmer dan de warmste septembermaand hiervoor, die uit 2020. Het was 1,8 graden warmer dan het gemiddelde voor de start van de industrialisatie. De temperaturen in september waren vergelijkbaar met een ‘normale’ juli-maand in het afgelopen decennium.

Hoogeleraar Ed Hawkins van de University of Reading noemt de temperaturen van deze zomer tegenover The Guardian “uitzonderlijk”. “Ik heb nog steeds moeite om te begrijpen hoe de temperatuur in een jaar zoveel hoger kan liggen dan voorgaande jaren.” De klimaatcrisis verklaart het leeuwendeel van de temperatuurstijging, maar het weerfenomeen El Niño speelt een rol. Daardoor komt er meer warmte vrij uit de oceanen.

2023 Zal vrijwel zeker de boeken ingaan als het warmste jaar ooit. Tot nu toe is het dit jaar 1,4 graden warmer dan in het pre-industriële tijdperk. De vraag is hoelang het record van dit jaar zal standhouden. Volgens deskundigen is de kans groot dat het in 2024 nog warmer wordt.