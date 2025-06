Wesley Sneijder vindt Nederland verschrikkelijk... heeft hij gelijk? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 532 keer bekeken • bewaren

Laat ik eerlijk zijn: ik weet van voetbal evenveel als van quantummechanica onder water. Het interesseert me ook niet. Mannen in korte broek die achter een bal aanrennen alsof ze vergeten zijn waar hun auto staat, ik zap daar doorgaans met grote gretigheid langs.

En toch kreeg ik het mee: Wesley Sneijder, ooit onze nationale spelverdeler, noemt Nederland een “verschrikkelijk land”. Bam. Geen nuance, geen context, gewoon: vreselijk. Alsof we hier elke ochtend verplicht met jeukend polyester ondergoed naar de polder moeten marcheren om plastic te prikken.

Is dat complete onzin? Nee. Nederland is ook een beetje vreemd. We zijn dol op regeltjes, houden meer van vergaderen dan van beslissen, en zeggen ‘interessant’ als we iets eigenlijk heel stom vinden. Als je drie keer per week een beetje vrolijk doet, gaan mensen vragen of je iets gebruikt.

Ikzelf heb ooit weleens zo’n dag gehad dat ik, middenin een regenbui, mijn fiets omkieperde en dacht: “Dit is typisch Nederland.” Niets mis mee, maar ook niet het paradijs op aarde.

Maar de vraag is natuurlijk: moeten we ons daar nou echt wat van aantrekken?

Laten we wel wezen: Wesley heeft vooral veel tijd om te vinden dat hij dingen vindt. En als je jarenlang champagne hebt gedronken in kleedkamers waar je jezelf alleen nog herkent aan het prijskaartje, dan voelt een middagje Hema als een strafexpeditie. Zijn kritiek is ongenuanceerd, luid, en vermoedelijk bedoeld om weer even in beeld te komen. Wat, eerlijk is eerlijk, prima lukt.

Want kijk: als je zou zeggen dat Nederland het beste land ter wereld is, kun je daar net zo makkelijk een avondvullend betoog bij houden. Geen oorlog, geen dorst, geen slang in je toiletpot. Je kunt om drie uur ’s nachts een kroket trekken uit een muur en dat vinden we doodnormaal.

Dus ja: Wesley roept. Morgen roept iemand anders. En ondertussen doet Nederland waar het goed in is: mopperend doorfunctioneren. We nemen alles bloedserieus, behalve onszelf. En misschien is dát juist onze grootste kracht.

Zet een kop koffie. Trek een droge broek aan. En kijk hoe schitterend grijs het vaak is.

En dan zeggen ze dat we geen topsportmentaliteit hebben.