Welkom op Vuilnisbelt Nederland: de luxeversie

Gefeliciteerd, Nederland! Terwijl je door je keurige Vinex-wijk fietst met je latte macchiato in de hand, denk je misschien dat je veilig bent van de ellende die de rest van de wereld teistert. Maar surprise! Je woont op een vuilnisbelt. Niet omdat je het moet, oh nee, maar omdat we het in Nederland gewoon luxueus hebben gemaakt. Terwijl mensen in de sloppenwijken van Lagos, Nairobi of Manila zich een weg banen door vuilnisbergen om te overleven, rijden wij in comfort over onze eigen gecertificeerde vuilnisbelt.

In plaats van te proberen onze vervuiling te verbergen, hebben wij in Nederland de trend gezet: we omarmen het. Staalslakken in je tuin? Geen probleem! Ze zitten niet alleen in de bodem van Eerbeek, Spijk en Beverwijk, maar ook onder je straat, parkeerplaats en zelfs op je speeltuin. Wie wil er nou niet in een tuin werken waar je cadmium, barium en lood in de grond hebt? En je dacht dat compost je bodem versterkte? Fout! Het zijn de zware metalen die je tuin echt kracht geven. Eigenlijk zou je die groenten misschien een beetje extra moeten waarderen, want ze zijn letterlijk versterkt met zware metalen!

En PFAS natuurlijk! Die “forever chemicals” die overal in de lucht hangen en je bloedbaan binnen sluipen? Daar is al veel over geschreven de laatste tijd. Nederland heeft zichzelf gepositioneerd als de nieuwe vuilnisbelt-elite. Terwijl de arme zielen in Afrika letterlijk vechten om plastic uit een vuilnisbelt te trekken om hun volgende maaltijd te vinden, kunnen wij lekker zitten op onze eigen gecertificeerde chemische vuilnisbelt, precies ontworpen voor de welvarende burger. Je huis ligt bovenop een fundering van chemisch afval, en het is allemaal “eco-vriendelijk” aangelegd. Duurzaam? Zeker, als je dat zo wilt noemen.

Onze toxic Vinex-locaties zijn geüpgraded tot een luxeplek waar je met trots het gif inademt. Geen zorgen, je krijgt niet zomaar zware metalen in je bloed, je krijgt ze in je levensstijl. En als je kinderen straks geen gezonde longen meer hebben, kunnen ze altijd terugvallen op hun met plastics versterkte huid. Wie wil dat nu niet? We zijn de supermensen van de toxiciteit! Het maakt niet uit dat het milieu eruitziet als een chemisch bommenveld, wij hebben de perfecte levensstijl gecreëerd en alles versterkt met PFAS en zware metalen!

Dus, adem diep in, drink je PFAS-watertje en kijk met trots in de spiegel. Want wij zijn de toekomst! En die toekomst? Dat is een vuilnisbelt die zelfs de meest armoedige sloppenwijkbewoner jaloers maakt. Je zou bijna denken dat we gewoon geavanceerde chemische erfgoed aan het creëren zijn, een soort toxiciteit op eigen kracht. Maar zolang het “duurzaam” is, moet je je geen zorgen maken, toch?