Wat een premier met karakter nu zou doen

30 jun. 2022 - 7:14

Dit betoog, deze aanbeveling, deze droom (die helaas een illusie schijnt te zijn) - dit stuk van Han van der Horst is fenomenaal goed. Ik zeg dat omdat ik mijzelf geen andere denkbare (en vreedzame) oplossing voor ogen kan stellen. De politiek-economisch-sociale crisis van dit moment is heel ernstig. Ernstiger dan menigeen in mijn eigen omgeving geloven kan. Ik ontmoet mensen die de incidenten en misdrijven van nu zelfs als een vorm van luguber amusement zien. Ik word dan bang, heus: hoeveel zicht op de tastbare, praktische realiteit hebben zulke personen nog? Beleven ze de wereld alleen nog maar als een serie media-evenementen? "Chefsache" is zo een mooi woord. Hierbij denk ik aan wijlen Helmut Heinrich Waldemar Schmidt, Bondskanselier van het toenmalige West-Duitsland. Vriend en tegenstander waren het eens: een staatsman met allure. Die vaker het roer zelfstandig ter hand nam, als het linke soep dreigde te worden. Helmut bleef tot op hoge leeftijd actief. Hij overleed in 2015, op 96-jarige leeftijd. Het algemene respect voor hem was zo groot, dat hij als enige tijdens lange interviews op de publieke televisie mocht roken. Dat deed hij met toewijding: het pakje filtersigaretten lag op de tafel of stoelleuning. Af en toe wat snuiftabak, daar hield hij ook van. Resumé: Mark Rutte is geen Helmut Schmidt. Van die dingen, dus.