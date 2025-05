Wat als Israël het Songfestival had gewonnen? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Oostenrijk won. JJ zong zich met zijn bombastische ballad-turned-clubbanger Wasted Love naar de top, terwijl Europa collectief opgelucht ademhaalde. Niet vanwege de artistieke verfijning, het klonk als Puccini op ecstasy, maar omdat Israël nét níét won. In de wandelgangen van de EBU brak vermoedelijk spontaan een polonaise uit, onder leiding van een PR-medewerker met zweethanden en een noodprotocol.

Want stel je voor: Israël had gewonnen. Terwijl de zangeres, trillend tussen flitslicht en gefluit, een bedankje probeert uit te stotteren, opent de EBU al een speciaal crisisteam: "Operatie Diplomatiek Mijnenveld". Kunnen we volgend jaar wel naar Tel Aviv? Heeft iemand Apeldoorn al gebeld? Kunnen we de finale verplaatsen naar een Zwitserse parkeergarage met livestream?

In Israël zouden ze de vlaggen al ophangen: Tel Aviv 2026, onder het thema “Harmony in Conflict”. Ondertussen circuleren boycotdreigingen, protestgroepen bestellen spandoeken per container, en in IJsland worden artiesten alvast getraind in diplomatiek zwijgen.

Maar gelukkig: Oostenrijk. Land van veilige zalen, goede koffie, en nul explosiegevaar. Geen internationale spanningen, geen eisenpakket van mensenrechtenorganisaties. Volgend jaar krijgen we een thema als “Echoes of Unity” en een intervalact met alpenhoorns. Het wordt saai en ordelijk. Precies wat de EBU nu nodig heeft.

Toch blijft de hypocrisie schrijnend. De EBU houdt hardnekkig vol dat het Songfestival “geen politieke wedstrijd” is, een mantra dat zo vaak herhaald wordt dat men het inmiddels als achtergrondmuziek zou kunnen instarten. Alsof die woorden een magisch force field vormen tegen de buitenwereld, waar oorlogen, bezettingen, mensenrechten en internationale spanningen netjes buiten de glittergrens zouden blijven.

In werkelijkheid lijkt het festival meer op een geopolitieke evenwichtsoefening met discobal dan op een onschuldig liedjesfeest. Liedteksten worden gesensibiliseerd tot het punt waarop ze alleen nog over universele liefdesgevoelens en generiek verdriet gaan. Artiesten krijgen mediatraining in ontwijkende antwoorden ("Ik wil gewoon zingen voor de mensen"), en fans ontvangen een vlaggenhandleiding die leest als het reglement van een diplomatieke top.

De EBU censureert met chirurgische precisie: alles mag, tenzij het de verkeerde mensen stoort, dan moet het alsnog weg. Je mag zingen over vrede, maar liever niet over wie hem verstoort. Je mag inclusiviteit vieren, zolang niemand zich buitengesloten voelt. Het is een politiek vacuüm verpakt in LED-licht en rookmachines.

Apolitiek in theorie, acrobatiek in praktijk, en een permanente koorddans boven een steeds dieper wordend moreel ravijn. Maar zolang landen punten geven als geopolitieke liefdesbrieven en het publiek scandeert in meerdere talen tegelijk, is het toneel nooit neutraal, hoe hard men het ook met glitter probeert te bedekken.

Een Israëlische winst had dat ongemak onontkoombaar gemaakt. De façade was gescheurd. De EBU had zich moeten vertonen in wat ze het liefst vermijden: morele helderheid. In plaats daarvan bood JJ een ontsnappingsroute. Oostenrijk leverde geen controverse, maar een muzikale rookbom: alles lijkt indrukwekkend, niemand ziet wat er echt gebeurt.

Dus hulde aan JJ. Dankzij hem mag Europa nog één jaar doen alsof het allemaal om liedjes gaat.