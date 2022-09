VVD: Mensensmokkel tegengaan via VN-missie Mali

18 mei 2015 - 7:08

Deze Han ten Broeke heeft natuurlijk gelijk, in zoverre dat het weinig zin heeft de vloer te dweilen zolang je de kraan niet dichtgedraaid hebt. De smokkelroutes bij het begin afsluiten, daar waar de smokkelaars hun slachtoffers verzamelen werkt beter dan de mensen uit het water oppikken als ze al als een grote ongeregelde massa over de Middelandse Zee uitzwermen Maar het werkt pas echt als we de regio (desnoods met enige zachte drang) helpen de omstandigheden zo te verbeteren dat vluchten niet meer nodig is. Dat betekent in de eerste plaats corruptie, nepotisme, zelfverrijking, repressie en willekeur bij overheden indammen en religieuze, etnische en tribale animositeit en vooroordelen in de samenlevingen bestrijden, waardoor vrede en veiligheid bevorderd worden en de maatschappelijke omstandigheden en de toekomstverwachtingen verbeteren.

