Voorzitter Raad van Europa onder vuur door bezoek aan Assad

Leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa waren onaangenaam verrast toen ze zagen dat hun voorzitter, de Spaanse senator Pedro Agramunt, opdook in Damascus voor een bezoek aan president Assad. In april werd als gevolg van dat bezoek een motie van wantrouwen aangenomen tegen Agramunt. Sinds die tijd mag hij geen vergaderingen meer voorzitten. Maar de Spanjaard is nog niet opgestapt en een afzettingsprocedure kent de Raad niet.Parlementariërs komen in Straatsburg bijeen en creëren mogelijk een speciale afzettingsprocedure om Agramunt te kunnen afzetten. Deze week kan de reis naar Syrië Agramunt dus alsnog fataal worden.

De Raad van Europa is een organisatie waarvan bijna alle Europese landen lid zijn. Alleen Kosovo, Vaticaanstad, Kazachstan en Wit-Rusland ontbreken op de ledenlijst. De organisatie ziet toe op het bevorderen van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. In de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa zitten volksvertegenwoordigers uit alle lidstaten. Ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt is een van de leden.

“Er heerst al langer onvrede over Agramunt. Zijn onaangekondigde bezoek aan Assad was de druppel” zegt Omtzigt tegen NRC . Volgens hem is de kans groot dat de speciale afzettingsprocedure er komt.

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk waarom de Spanjaard naar Rusland vloog om zich vanuit daar met een Russische delegatie naar Syrië te laten vliegen. Zelf zegt hij daarover dat hij de dialoog gaande wilde houden.

Uitgebreide excuses van Agramunt waren voor de Parlementariërs niet voldoende. Dit heeft mede te maken met een groot corruptieschandaal waarin de Spaanse senator een grote rol speelt. Azerbeidzjan zou jarenlang Parlementariërs hebben omgekocht om veroordeling door de Raad te voorkomen. Agramunt was rapporteur over Azerbeidzjan. Toen een groep van 137 parlementariërs bij het uitkomen van de omkoping pleitte voor een onderzoek naar de praktijken. Eiste Agramunt juist voor een onderzoek naar organisaties die de Vergadering van de Raad van Europa een slechte zouden bezorgen.