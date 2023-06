Voor racisme veroordeelde agent toch geen leidinggevende bij Vreemdelingenpolitie

De Dordtse agent (54) die is werd veroordeeld vanwege een racistische belediging aan het adres van een arrestant, gaat toch niet aan de slag bij de Vreemdelingenpolitie. Bij nader inzien vindt de eenheidsleiding in Rotterdam de aanstelling “ niet passend ”.

“Het draagvlak blijkt onvoldoende en daarmee hebben we te weinig rekening gehouden met wat er leeft onder collega’s en in de samenleving”, stelt politiechef Fred Westerbeke in een verklaring. De nieuwe functie voor de agent leidde de afgelopen dagen tot veel kritiek op de politie, een organisatie die toch al bekendstaat om het welig tierende racisme .

Tijdens een uit de hand gelopen aanhouding eind 2020 had de Dordtse agent “Loslaten, loslaten kut[*n-woord]” geschreeuwd naar een man. Hij snapt dat zijn aanstelling gevoelig ligt: “Ik had die uitlating nooit mogen doen en heb de afgelopen tweeënhalf jaar gebruikt om te reflecteren en opnieuw mijn weg te vinden. Ik realiseer mij dat er voor mijn plaatsing bij de vreemdelingenpolitie onvoldoende draagvlak is en dat deze stap te snel is. Het is niet de juiste tijd, en niet de juiste plek.”