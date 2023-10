VN over dreigende genocide in Gaza: 'Mensheid is aan het falen' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Hulporganisaties maken zich ernstig zorgen over de toestand in Gaza dat door het Israëlische leger wordt belegerd. Volgens de chef voor humanitaire hulp van de Verenigde Naties, Martin Griffiths, wordt de situatie die al kritiek is "snel onhoudbaar". Dat meldt ANP. Griffiths vreest dat het ergste nog moet komen. "De afgelopen week was een test voor de mensheid", aldus de VN-chef, "en de mensheid is aan het falen."

Artsen zonder Grenzen (AzG) laat weten dat de bevolking in heel de Gazastrook blootgesteld wordt aan bombardementen door Israël. "Ook in het zuiden, waar tienduizenden mensen naartoe zijn gevlucht na het ultimatum."

Zaterdag werd een konvooi met enkele honderden Palestijnen die op de vlucht waren naar het zuiden, gebombardeerd. Daarbij vielen tientallen doden. Op videobeelden die op sociale media circuleren, en die geverifieerd zijn door onder meer de BBC, is te zien hoe het konvooi koers zet naar het zuiden over de wegen die door Israël zelf zijn aangemerkt als "veilige corridors". Even later is te zien hoe het konvooi vernietigd is. Op de ongefilterde beelden is te zien hoe mensen, waaronder ouderen en kinderen, uiteengereten zijn.

Absurd

Dat de inwoners van het dichtbevolkte noorden van Gaza door Israël zijn opgeroepen om naar het zuiden te vluchten noemt AzG "even absurd als onaanvaardbaar". De organisatie vreest voor het lot van de mensen die niet kunnen vluchten, zoals de gewonden, zieken en het medisch personeel. Op basis van de verklaringen van het Israëlische leger denkt AzG dat zij "zullen worden weggevaagd".

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen zien verder dat het drinkwater in het zuiden van Gaza bijna opraakt. Dat het lastig is om aan water te komen zorgt daar voor extra ellende.

Het Rode Kruis zegt dat gewelddadigheden van Hamas in Israël geen grenzeloze vernietiging van Gaza rechtvaardigen. "Wij zijn diep verontrust over de oproep tot herplaatsing in Gaza. Onze vrijwilligers weigeren te vertrekken en degenen in de steek te laten die hen het meeste nodig hebben." De organisatie roept beide strijdende partijen op terughoudend te zijn en burgers te beschermen.