Vlaamse school vervangt steeds vaker Nederlandse Actueel • 15-02-2011

Het aantal kinderen dat over de grens naar school gaat groeit flink

De afgelopen zeven schooljaren is het aantal Nederlandse kinderen dat naar Vlaamse scholen gaat met 43 procent gestegen. Bijna 22.000 kinderen gaan dagelijks de grens over om in België onderwijs te volgen. Nederlandse gemeenten zitten met de handen in de haren vanwege de uitloop.

Ouders in grensgemeenten verkiezen de Vlaamse scholen om verschillende redenen. Zo kunnen kinderen daar bijvoorbeeld al terecht wanneer ze 2,5 jaar zijn. In Nederland kunnen ze pas naar school wanneer ze vier jaar zijn. Ook is het onderwijs op de Vlaamse scholen doorgaans beter dan in Nederland. Bovendien zijn de scholen in België ook goedkoper.

Nederland probeert nu te achterhalen hoe de Nederlandse kinderen in Nederland te houden. Frank van Driessche, wethouder van Onderwijs in Hulst zegt in een reactie:

We willen niet dat onze scholen voor de helft leegstaan omdat iedereen in Vlaanderen zit. We onderzoeken wat de aantrekkingskracht van de Belgische scholen is en wat wij kunnen doen om onze scholen net zo succesvol te maken.