[Video] Saoedische 'Idol' haalt hard uit naar geestelijken

24 mrt. 2010 - 20:46

-[Voor de rest heeft het ook niets met de Islam te maken. Er zijn heel veel landen waar vrouwen zich vrijwillig, ik herhaal, vrijwillig inpakken in zwarte gewaden. Dat is een spontaan verschijnsel, zie je overal ter wereld. Maar ik herhaal, het is vrijwillig en heeft niets met de Islam te maken. ]- Dat is het hem juist, je ziet het niet overal ter wereld, het heeft niets met "DE" Islam te maken, maar met een _bepaalde_ Islam-interpretatie. De Koran zegt er niets over. Hier staat een interessante uitleg over dit onderwerp: http://forum.politics.be/showthread.php?t=1107 Ook andere religies hanteren kledingvoorschriften, Christendom, Jodendom, Sikhs. http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofddoek Bij Christenen is het verwaterd, alhoewel je het in dorpen in Zuid Italië misschien nog kunt zien bij oude vrouwen. Bij Joden is het juist erg in opkomst. Er is een radicaliserende stroming binnen het Jodendom die zich van strenge voorschriften wat betreft gedrag en kleding tussen seksen betreft. Een Joods-orthodoxe vrouw dient te staan in de bus, als er een maar een zitplaats vrij is naast een vreemde man. In Tel Aviv, hoorde ik, zijn de bussen voorzien van een vrouwen-ingang en mannen-ingang.