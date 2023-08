Video: Dekbed vol dierenleed

25 nov. 2009 - 13:38

Je kunt ook beide doen: dieren met respect en mededogen behandelen en de kindertjes in Afrika zonder honger naar bed laten gaan. Want waarom hebben de kindertjes in Afrika zo'n hoger? Wel, omdat nog zo veel mensen vast blijven houden aan hun lapje vlees bij de maaltijd. En omdat dat lapje vlees zo goedkoop mogelijk moet zijn heeft de kroon der schepping de vee-industrie uitgevonden, waar per jaar miljarden dieren creperen. En omdat al die miljarden toch - helaas - wat moeten eten om ons karbonaadje of biefstukje te produceren wordt de helft van de wereldwijde graanproductie aan het vee opgevoerd. En als je dan weet dat voor één kilo dierlijk eiwit - uw geliefde lapje vlees! - ruim zeven kilo plantaardig eiwit nodig is hoef je niet te hebben doorgeleerd om je te realiseren dat dat een uiterst inefficiënte manier van voedselproductie is. Als de veeteelt dus drastisch zou worden ingekrompen en de grond waar nu al dat veevoer wordt verbouwd gebruikt zou worden voor gewassen voor menselijke consumptie, hoeft geen enkel Afrikaans of ander kindje meer met honger naar bed! Bovendien zouden we veel gezonder eten. Een vegetarisch dieet is veel beter voor de mens dan een vleeshoudend, maar in ieder geval zou er veel minder vlees moeten worden gegeten dan nu het geval is. Winst? Wel, veel minder dierenleed en minder of geen honger meer in de wereld. Soms kan het leven kinderlijk eenvoudig zijn!