Veteraan bekent betrokkenheid massa-executie Indonesië

13 jul. 2013 - 12:16

Ik vind het iedere keer weer vreemd hoe makkelijk sommige mensen bij dit soort discussies doen alsof ze op een eilandje wonen, alsof ze niet het product zijn van hun voorouders, en alsof wat daar vroeger is gebeurd hun zaak niet is omdat zij er niet aan bij hebben gedragen. Het gaat ook om meer dan alleen de materiele weelde van nu die, zoals sommigen benadrukken, misschien het gevolg is van die daden. Schuld is als een immateriele erfenis, een beetje zoals de materiele erfenis van een ouderlijk huis met alle misschien ook minder prettige ervaringen, dat op een dag opeens, zonder dat je er iets voor hebt hoeven doen, op jouw naam staat. Als je iets wilt begrijpen van wat de schuld van de ouders betekent voor kinderen en kleinkinderen kan ik de Israelische documentaire Hitler's Children aanraden, waarin de kinderen en kleinkinderen van nazi-kopstukken worden geschetst die oprecht worstelen met de daden van hun voorouders waar ze zelf part noch deel aan hadden, niet alleen om die daden zelf, maar ook om het feit dat ze in de familie verzwegen zijn. Om daarmee in het reine te komen bezoekt onder andere de Rainer Hoess het kamp Auschwitz waar zijn grootvader commandant was en waar zijn vader opgroeide. Erg indrukwekkend hoe deze man zijn schuldgevoel een plek weet te geven door daar te komen met de boetvaardigheid die zijn grootvader en vader vergeten waren. Een joodse bezoeker zegt tegen hem: datgene wat hier is gebeurd, dat heb jij niet gedaan - en juist omdat Rainer Hoess zijn erfenis niet heeft verdonkeremaand door die conclusie bij voorbaat al te trekken, is die ontmoeting zo veelbetekenend. Dat het nogal verwrongen is om de erfenis van het daderschap (de schuld) van voorouders zo makkelijk weg te poetsen als in de discussies over Indonesie en slavernij soms wordt gedaan, blijkt wat mij betreft ook uit de gretigheid waarmee mensen juist de veel aangenamer erfenis van het slachtofferschap (de onschuld) of het heldendom van de voorouders accepteren. Hoe naoorlogse generaties Nederlanders nog steeds even hun fiets kwamen terugeisen bij net zo naoorlogse Duitse bezoekers. Hoe er als reactie op kritiek op de politiek van Israel steeds weer wordt verwezen naar de Holocaust. Hoe sommige Nederlanders nog steeds een deel van hun identiteit ontlenen aan de Gouden Eeuw of het Verzet. En zelfs de meest individualistische liberalen die ik ken hebben gewoon in dank de materiele erfenis van hun ouders aanvaard waar ze zelf niets aan hadden bijgedragen.