Verslavingszorg besteedt premiegeld aan paardrijden, yoga

Zorginstituut Nederland slaat alarm om dubieuze behandelmethoden en verspilling van zorggeld

Nederlandse verslaafden krijgen vaak behandelingen vergoed die hen helemaal niet van de alcohol of drugs afhelpen. Dergelijke dubieuze behandelmethoden zouden uit het basispakket moeten worden geschrapt om verspilling van zorggeld tegen te gaan. Dat schrijft Trouw vandaag op basis van een conceptrapport van Zorginstituut Nederland.

Het adviesorgaan schrijft in het rapport:

Er zijn situaties waar duidelijk is dat de euro’s premiegeld die wij besteden aan verslavingszorg, niet goed terechtkomen.

Zo blijkt een kliniek bij navraag van de zorgverzekeraar veertien uur per dag activiteiten als yoga en paardrijden te declareren . Daarnaast worden verslaafden naar het buitenland gestuurd en worden behandelmethoden gebruikt waarvan onduidelijk is of ze wel werken.