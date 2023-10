‘Vergeet GroenLinks, niemand is momenteel milieubewuster dan Wopke Hoekstra’

Extinction Rebellion kan de blokkade van de A12 beëindigen, weet Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Want als het een beetje meezit is Wopke Hoekstra binnenkort Eurocommissaris Klimaat. Wopke heeft in ultrakorte tijd een transformatie doorgemaakt tot ultragroen. Niemand is momenteel milieubewuster dan Wopke Hoekstra. Hij kwam van ver – van Shell – maar Wopke Hoekstra is nu onze hoop. Vergeet GroenLinks, vergeet Jan Terlouw, vergeet Johan Vollenbroek, vergeet Greenpeace, vergeet Sieger Sloot. Het is Wopke Hoekstra. Wopke Hoekstra bewijst dat een mens kan veranderen. Wopke Hoekstra vindt de vega-versie van de McKroket lekkerder dan een gewone kroket, Wopke Hoekstra doucht met koud water, Wopke Hoekstra praat met bomen.”