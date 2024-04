Utrecht weert vuile auto's uit de stad Actueel • 28-06-2012 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Amsterdam gesneuveld project krijgt navolg in Domstad

De gemeente Utrecht gaat nog strenger toezien om het autoverkeer in het centrum. Vanaf 2013 wil de gemeente vervuilende auto’s uit het centrum gaan weren om de kwaliteit van de lucht te verbeteren. ”Het Utrechtse wagenpark is vervuilender dan het landelijk gemiddelde”, concludeert het gemeentebestuur.

Utrecht heeft al een zogenoemde milieuzone die vrachtwagens buiten het centrum houdt. Vanaf volgend jaar mogen bestelbussen op diesel er ook niet meer in en dieselwagens ouder dan 8 jaar ook niet. Op den duur zal hetzelfde gaan gelden voor benzinewagens van 12 jaar en ouder, zei GroenLinks wethouders Frits Lintmeijer op Radio 1

De Europese Unie gaat vanaf 2015 flinke boetes uitdelen aan overheden die de normen voor luchtkwaliteit overschrijden. De uitstoot in Utrecht blijft door de net aangekondigde maatregelen binnen de perken. De milieuzone wordt ‘gafaseerd’ ingevoerd wat ook betekent dat er een overgangsregeling voor bewoners komt die de binnenstad in willen komen met een oude auto.

De controle zal verlopen via scanauto’s. Zij controleren de kentekens. Wie zonder toestemming binnenrijdt, krijgt een boete. Lintmeijer is nog aan het bekijken of bijvoorbeeld voor winkeliers een uitzondering wordt gemaakt. De ondernemers in Utrecht zijn er niet blij mee.

Thom Broekman, voorzitter van de ondernemersvereniging Centrum Utrecht, donderdagmorgen. ”Het gaat al niet zo best met de economie en dan komt het bestuur met dit plan om Utrecht negatief op de kaart te zetten. Het probleem is vooral de vieze stadsbussen.”

Het zijn de ondernemers die nog wel eens flink dwars zouden kunnen liggen. In 2008 sneuvelde een soortgelijk plan in Amsterdam toen toenmalig minister Camiel Eurlings auto’s uit het bouwjaar 1992 wil verbannen.