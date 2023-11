Twitter-bedreiger Halsema de cel in

19 apr. 2011 - 12:51

Laten we duidelijk zijn. In Nederland hebben we niet echt een extreme partij. We hebben geen extreem links en ook niet echt extreem rechts. De extremisten sympathiseren dan de partijen die de uiterste kanten vertegenwoordigen. Een links extremist zal dan bij gebrek aan linkser voor SP ofzo kiezen en een rechts extremist voor de PVV. Deze partijen zijn daar niet debet aan en om daar misbruik van te maken is een beetje zielig. Verder 17 dagen cel voor het ontwrichten van het leven van een gezin vind ik erg triest en niet getuigen van respect voor het leven van normale mensen. Een voorarrest kan al langer duren dus wordt dit eigenlijk niet echt bestraft. Hiermee wek je het aardig in de hand dat dit soort praktijken gewoon door mogen gaan.