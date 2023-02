Twee Britten en een Marokkaan door Rusland ter dood veroordeeld in Oekraïne

9 jun. 2022 - 17:32

Het laat zien hoe ziek het systeem in Rusland is. De consequentie voor de oorlog lijkt mij ook groot. Overgave om mensenlevens te sparen is welllicht zinloos, de dood wacht sowieso. En het zal hoe dan ook gevolgen hebben voor Russische soldaten. Het is waarschijnlijk dat ook de manier waarop zij behandeld zullen worden achteruit zal gaan. Daar kan de regering van Oekraïne anders over denken maar op het slachtveld zullen ook de Oekraïense normen onderdruk komen te staan. Terwijl de rechtszaken daar tegen Russische soldaten een eerste toets konden doorstaan. De Russische barbarij zal ook anderen besmetten. Dit is erg zorgelijk.

4 Reacties