Trump stuurt Aziaten naar Afrika, en niemand weet waarom

Stel je bent een Vietnamese migrant. Je hebt Amerika bereikt na een tocht vol ontberingen, spreekt nauwelijks Engels en denkt dat na Texas het moeilijkste achter de rug is. Dan komt er een ambtenaar aan je detentiebed: “Je vlucht vertrekt morgenochtend.” “Waarheen?”, vraag je. “Zuid-Soedan,” zegt hij, alsof dat de logische buren van Laos zijn.

Zuid-Soedan. Een land dat Google Maps alleen toont als je écht aandringt. Burgeroorlog is daar geen incident, maar decor. En toch wordt het door de Trump-regering aangewezen als eindbestemming voor Aziatische asielzoekers. Geen waarschuwing, geen uitleg, geen bezwaarprocedure. Gewoon: instappen, dankjewel, tot nooit meer ziens.

Het klinkt als een aflevering van “Where the Hell Are We Going Now?”: een realityshow waarin migranten willekeurig worden gedeporteerd. Je gooit met een dobbelsteen, landt ergens op de wereldkaart, en als je het overleeft zonder papieren of bagage, win je... een nieuwe uitzettingsbrief.

Advocaten zijn woedend. Terecht. Een rechter had eerder bepaald dat zulke deportaties verboden zijn zonder voorafgaande kennisgeving en bezwaar. Toch werd minstens een dozijn migranten, onder wie mensen uit Vietnam en Myanmar, plots op een vlucht naar Zuid-Soedan gezet. Eén advocaat ontdekte het toen haar cliënt ineens onvindbaar was. De detentieambtenaar antwoordde laconiek: “Oh ja, die is vanmorgen naar Zuid-Soedan gestuurd.” Alsof hij het over een vergeten pizzabezorger heeft.

Even serieus: Zuid-Soedan heeft niets te maken met deze mensen. Het land is onveilig, verwikkeld in intern conflict, en krijgt van de VS zelf een “niet reizen”-advies. En toch worden mensen daarheen gestuurd alsof het een parkeerplaats is voor ongewenste migranten. Je hoeft geen mensenrechtenexpert te zijn om in te zien hoe krankzinnig dit is.

Hoe komt dit? De enige verklaring lijkt dat iemand bij Homeland Security ofwel kleurenblind is, of een wereldkaart ondersteboven houdt. Of beide. Wat zeker is: menselijkheid speelt geen rol.

Tijd voor een simpele hervorming: voordat een ambtenaar iemand mag deporteren, moet hij op een kaart met de vinger aanwijzen waar het land ligt. Zonder Google. Lukt dat niet? Dan mag hij die persoon nergens heen sturen. Zo simpel.

Want zolang mensen behandeld worden als verkeerd geadresseerde pakketjes, is het verschil tussen beleid en absurditeit kleiner dan de tijd die je nodig hebt om “Zuid-Soedan” verkeerd te spellen.

Zelfs Kafka zou dit scenario te ongeloofwaardig hebben gevonden, tenzij hij het als zwarte komedie had gebracht, met een blindeman aan het roer.

En eerlijk gezegd: als de Trump-regering zo goed is in het verkeerd sturen van mensen, verdienen ze zelf een bestemming die bij hun beleid past. Misschien is het hoog tijd om de gehele Trump-kliek naar Ilha da Queimada Grande te sturen, beter bekend als “Snake Island”, een eiland vol giftige slangen waar geen mens vrijwillig wil zijn. Precies de plek waar ze mogen landen. Zonder waarschuwing, zonder uitleg, om daar in alle rust te leren wat het betekent om met gevaar en onverschilligheid om te gaan.