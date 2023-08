Top ING wil meer geld

26 mrt. 2013 - 11:43

[Snappen we nu nog steeds niet dat deze "klootzakken" (Reinaert de Vos) producten zijn van een samenlevingsvorm, een maatschappijmodel, een ideologie? We hebben blijkbaar een realiteit geschapen die deze klootzakken voortbrengt, liefheeft en beschermt.] Tja, ik zal er toch maar even op reageren. Het een sluit het ander niet uit. Allereerst ken ik veel ondernemers met hart voor de zaak en voor de werknemers. Gek, maar het bestaat nog. En ja, ze maken ook winst hetgeen ze weer inzetten in hun bedrijf. De echte ondernemer neemt risico, durft iets te doen maar rijdt zelf niet in een Ferrari. Geen hardboiled kapitalisten dus zoals jij ze weer eens makkelijk neerzet met je utopische gebabbel over nieuwe modellen. De laatste ideale maatschappelijke modellen hebben miljoenen doden opgeleverd. Dat dus maar liever niet. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En verder, de klootzakken waar ik het over had zijn ten eerste geen ondernemers maar gewoon werknemers van een bedrijf dat wordt gesteund door de staat vanwege jarenlang mismanagement, misbruik en oplichting van klanten. De Triodos bank laat zien dat het ook anders kan. Niet iedereen hoeft dus een klootzak te zijn. Moraliteit is van ons allen en is in ons. Dat betekent dat je prima kunt zeggen, ik verdien genoeg, het is een eer om voor de ING te werken en ik doe het voor de helft. De meeste mensen doen hun werk met plezier voor een schijntje van dat bedrag dus het is mogelijk om een gelukkig en plezierig en moreel juist leven te leiden zonder dat je de hele dag 'greed is good' loopt te mekkeren. Het is voor jou misschien ondenkbaar maar het is best mogelijk. En het is heel eenvoudig, je kunt dat gewoon zelf besluiten en we hebben daar dus gelukkig geen nieuwe samenlevingsmodellen voor nodig. Soms is het leven tamelijk simpel.