Dader Londense moskee-aanslag verwenste eerder moslims

19 jun. 2017 - 20:43

Appie: 'Zij jullie toevallig Qubec vergeten? Of die drie neonazis die 9 turkse ondernemenrs doodschoten. En ik hoop van harte dat jullie die dame biet zijn vergeten die na een trap van de londonse underground afgrtrapt te zijn om haar hoofdoek bijna van nek afaan verlamd was. Die arme dame zit nog steeds thuis met een nekwerfel vractuur en een hernia door dat soort tavarelen.' Appie, jij komt met een handjevol voorbeelden, erg genoeg hoor, daar niet van, maar, eh... Hier zomaar een artikeltje over het onderwerp, eentje van de honderden die je over dit onderwerp kunt vinden: http://www.bbc.com/news/magazine-30883058 Citaat hieruit: 'Between 2004-2013, the UK suffered 400 terrorist attacks, mostly in Northern Ireland, and almost all of them were non-lethal. The US suffered 131 attacks, fewer than 20 of which were lethal. France suffered 47 attacks. But in Iraq, there were 12,000 attacks and 8,000 of them were lethal.' En dan zeg jij zo lekker hautain: 'Soms snap ik ook niet waarom ik het blijf herhalen. Geheugenverlies lijkt wel ip weglijken 3.0' Ja, nou kun je weer zo lekker arrogant lopen doen en zo, maar het is duidelijk aan jouw voorbeeldjes dat je echt geen flauw idee hebt over dit soort dingen en maar wat roept. Dus, om Alfred nog maar eens te citeren, met een variatie op het thema: informeer je, voordat je jezelf in al je arrogantie en je behoefte naar beneden te trappen belachelijk maakt. Dus: de meeste moslims worden op dit moment door moslims vermoord. De cijfers zijn kei- en keihard. Sorry van die paar voorbeelden van jou, maar ik heb het over tienduizenden mensen, Appie. Niet een paar neonazi's die iemand een nekwervelfractuur bezorgen. Tienduizenden mensen. Ik hoop dat die er toe doen voor jou, ook al waren ze geen voorpaginanieuws?