'Tennismeisjes moeten kreunvrij leren spelen' Actueel • 26-06-2012 • leestijd 1 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Tennisbond wil 'grund-o-meter' invoeren die decibellen op de baan gaat meten

Nu het zo beschaafde en klassieke Wimbledon in Londen net is begonnen laait de discussie over het kreunen op de tennisbaan weer op. Het zijn vooral de vrouwen die er een handje van hebben en dat moet eens afgelopen zijn, vindt de WTA, de overkoepelende tennisbond. USA Today schrijft vandaag dat er een plan klaarligt om het vrouwelijk gekreun aan banden te leggen.

De Russische Maria Sharapova staat er om bekend. Ze kreunt met regelmaat 92 decibellen de baan over. Ook in de ‘offspring’ zitten kreuners waaronder Victoria Azarenka en Caroline Wozniacki (Video). De toptien speelsters zijn op de baan gewaagde concurrenten, maar naast de baan ook dikke vriendinnen. Zo lijken deze kreunen wel een soort van knipoog naar elkaar, maar dan in decibellen.