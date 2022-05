Supermarkt Lidl stopt verkoop kroepoekverpakkingen met racistische stereotyperingen

Op de verpakkingen van kroepoek van supermarktketen Lidl staat een man met een lange snor en rijsthoed. Asian Raisins, een organisatie die strijdt tegen discriminatie van Aziaten, heeft de supermarkt er op gewezen dat die tekeningen racisme bevorderen. Wesly Ye van Asian Raisins vertelde er eerder deze week over bij De Nieuws BV. De organisatie ontving meerdere klachten over de tekeningen.

‘Alhoewel wij kroepoek al lange tijd in deze verpakking verkochten, waren wij niet op de hoogte van de eventuele kwetsende impact’, laat Lidl weten via een schriftelijke reactie. ‘We vonden het vanzelfsprekend dat hier een oplossing voor moest komen en zijn dan ook overgegaan tot het aanpassen van onze kroepoekverpakkingen.’ Sommige oude verpakkingen zijn nog terug te vinden in de winkel. Ook op de website kan je het product nog met de oude illustratie terugvinden. Volgens de supermarkt komt dat door de doorlooptijd, die nog enkele maanden in beslag zal nemen. Inmiddels liggen er nieuwe kroepoekverpakkingen in de rekken, met dezelfde lay-out, maar zonder de man met de snor.