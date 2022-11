Stembussen VS gesloten: Nek-aan-nek in het Huis, Republikeinen op voorsprong in de Senaat Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

In de Verenigde Staten zijn de stembussen voor de tussentijdse verkiezingen gesloten, de race om de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar met de huidige tussenstand hebben de Republikeinen een voorsprong genomen in het Huis van Afgevaardigden, de Democraten staan in de Senaat op voorsprong.

In aanloop naar de verkiezingen was er de vrees voor een zogenaamde “rode golf”, een riante winst voor de Republikeinen. Ruim 70 procent van de Republikeinse kandidaten bestaat uit aanhangers van oud-president Trump die nog altijd de leugen volhouden dat de presidentsverkiezingen oneerlijk zijn verlopen en ontkennen dat Joe Biden de legitieme president van het land is. Die rode golf bleef uit.

Wel ligt de Republikeinse partij op koers om de macht over te nemen in het Huis van Afgevaardigden waar nu nog een Democratische meerderheid is. Voor het zover is moeten de Republikeinen nog wel vijf cruciale zetels afnemen van de Democraten. Op het moment van dit schrijven hebben de Republikeinen daar 190 zetels in handen, tegenover 154 voor de Democraten. Dat betekent dat er nog zo’n 70 zetels te vergeven zijn.

In de Senaat gaat het nek-aan-nek. In de huidige samenstelling hebben beide partijen 50 zetels, waardoor het de stem van vicepresident Kamala Harris is die ervoor zorgt dat de Democraten er toch de overhand hebben. Op dit moment gaan de Democraten aan kop met 48 tegen 47. Een belangrijke staat voor beide partijen is Pennsylvania, daar wist de Democraat John Fetterman toch nog de Senaatszetel in de wacht te slepen in plaats van Mehmet Oz, ook wel bekend als de door de Oprah Winfrey beroemd gemaakte “Dr. Oz”.

Een andere belangrijke staat, Florida, maakte een duidelijke ruk naar extreemrechts. Gouverneur Ron DeSantis die op veel gebieden het beleid van Donald Trump vertegenwoordigt, werd herkozen en de eveneens aan Trump loyale senator Marco Rubio won overtuigend. Ron DeSantis wordt vaak genoemd als Republikeinse presidentskandidaat voor 2024, iets wat er de afgelopen week toe leidde dat Trump besloot de aanval op zijn bondgenoot te openen. In Arkansas gaat het gouverneurschap naar Trumps oud-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders die daarmee de eerste vrouwelijke gouverneur van de staat wordt. Sanders was Trumps woordvoerder tussen 2017 en 2019 en verspreidde in die rol aan de lopende band leugens en misleidende verklaringen.

Beide partijleiders in het Huis van Afgevaardigden, de Democraat Nancy Pelosi en de Republikein Kevin McCarthy hebben hun zetel weten te behouden. Met de huidige tussenstand betekent dit dat Pelosi haar rol als voorzitter van het Huis, en daarmee na Joe Biden en Kamala Harris de op twee na belangrijkste politicus van het land, afstaat aan McCarthy. Verwacht wordt dat bij een verlies de partij Pelosi zal vragen haar positie als leider op te geven. Zelf hintte ze er de afgelopen dagen al op dat ze dit sowieso van plan is, met het oog op de recente aanslag op haar leven waarbij de terrorist niet haar, maar haar man thuis aantrof en hem ernstig verwondde.