Spaanse verkiezingsuitslag is nek aan nek-race

Bekeert Spanje zich bijna een halve eeuw na het overlijden van de fascistische dictator Franco opnieuw tot extreemrechts? Exit polls wijzen weliswaar op een fors verlies voor de extreemrechtse partij Vox. De partij die nu 52 zetels bezit zou daarvan mogelijk de helft van verliezen maar de conservatieve christendemocratische PP die nu in de oppositie zit kan met hulp van Vox wellicht toch een regering vormen. Net als eerder in Nederland in 2010 zou extreemrechts dan met behulp van de christendemocraten toegang tot de regeermacht krijgen.