Sonja Barend Award naar Jeroen Pauw

Volgens prominentste tv-recensenten had Jeroen Pauw het beste tv-interview van Nederland met PVV-Kamerlid Fleur Agema

De lijst met genomineerden voor de Sonja Barend Award was dit jaar langer dan in 2013. Een grote hoeveelheid interviewers wachtte vanavond in spanning af, maar uiteindeijk ging de award naar Jeroen Pauw voor zijn interview met PVV-Kamerlid Fleur Agema.

Jeroen Pauw vond zelf ook dat zijn interview goed verliep en zei dat hij zijn succes vooral te danken heeft aan zijn gasten. Voor het programma ‘5 jaar later’ interviewde hij afgelopen jaar PVV-Kamerlid Fleur Agema. In dat gesprek kwam hij uitzonderlijk dicht bij de politica die bekend staat om haar ‘ice queen imago’. Ze sprak openhartig over het feit dat het moeilijk is om als vrouw in de spotlights te staan van een partij waar veel kritiek op is. Mannen sloten om die reden zelfs een vriendschap met haar uit. Die hadden volgens haar te weinig lef.

De lijst genomineerden werd samengesteld uit tv-interviews tussen maandag 2 september 2013 en zondag 31 augustus 2014 door tv-recensenten Hans Beerekamp (NRC Handelsblad), Jean Pierre Geelen (de Volkskrant), mediajournalist Henk van Gelder (o.a. NRC, VARAgids) en Roy van Vilsteren (VARAgids).

Een volledige lijst van de genomineerden inclusief de fragmenten is online te bekijken via de website van de Varagids.