‘Sinds de verkiezingen zijn de mensen die al boos waren, alleen maar bozer geworden’

De uit Mexico teruggekeerde Druktemaker Marcel van Roosmalen vraagt in De Nieuws BV aandacht voor de gevoelstemperatuur in Nederland. “We kunnen voorzichtig concluderen dat de verkiezingsuitslag nog niet echt heeft geholpen. De mensen die al boos waren, zijn er alleen maar bozer door geworden. Ze blijven maar wijzen op dingen die nog niet zijn veranderd. De publieke omroep bestaat nog. Ze gaan daar gewoon door met het uitzenden van kutprogramma’s. Al hun talkshows zijn dom en links.”

“Ondanks het feit dat we ze zo sober mogelijk opvangen, zijn er nog steeds vluchtelingen. Kan de verwarming in de opvangcentra nu eindelijk uit? Als je het warm wilt hebben, kun je beter blijven waar je vandaan komt. Behalve als je uit Oekraïne komt, dan moet je maar naar het front in plaats van ons op kosten te jagen. En zo zijn er nog veel meer dingen die om een snelle oplossing vragen. Waarom is Netflix zo duur? Waarom moeten we meebetalen voor theaters? Waarom duurt het zolang voordat er een nieuwe regering is? Kan dat niet sneller? Wanneer begint de beloofde zuivering?”