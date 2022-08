Schuilen achter een kernreactor

9 aug. 2022 - 17:05

Gewoon aanvallen wat mij betreft. Ook Rusland heeft dan een groot probleem. Oekraine laat met drones zien hoe de Russen er wapens opslaan. Maar ja de Russen liegen alles bij elkaar. Veel van de Russische filmpjes worden keer op keer afgedaan als leugens. Goed om te zien dat de Russen de huidige oorlog niet echt winnen en dat Oekraïne in staat is complete pantser kolonnes uit te schakelen. De huidige oorlog is peleton, compagnie tegen peleton, compagnie. Dan wint de ene kant dan de andere. Maar de verdediger is altijd in het voordeel. We gaan zien hoe lang de huidige oorlog nog duurt. Oekraïne zal zonder hulp 1 januari niets meer over hebben en Rusland is dan ook 50% van zijn materiaal kwijt. Rusland kan huidige oorlog waarschijnlijk winnen over 2 a 3 jaar, maar dan hebben ze geen leger meer en een compleet kapot land overgenomen waar waarschijnlijk een generatie nog Russen worden vermoord. Want de moorden op Russen achter de linies nemen toe.

