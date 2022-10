Schoolleiders aan kabinet: Sluit alle scholen

12 mrt. 2020 - 13:23

Het onderstaande artikel uit de Volkskrant gaat over Brabant maar zou voor het hele land moeten gelden: In alle Brabantse huishoudens, directiekamers, gemeentekantoren, kantines en clubhuizen moeten opeens lastige afwegingen worden gemaakt: waar liggen de grenzen van de ‘sociale onthouding’ waar de gezondheidsinstanties sinds dinsdagavond op aandringen? Hoe groot mag het gezelschap zijn om je er toch nog in te kunnen mengen? Het advies om geen handen meer te schudden werd begin deze week nog overwegend lacherig ontvangen, maar intussen dringt de ernst van de situatie wel door: het ene na het andere evenement wordt afgeblazen, tot aan verjaardagsfeestjes aan toe. Veel Brabanders hebben het rustigste weekend sinds mensenheugenis voor de boeg. Dat is maar goed ook, en het ligt voor de hand dat veel andere provincies spoedig volgen. Want er is best kritiek mogelijk op de communicatie van het RIVM en het kabinet, die duidelijk zoekend zijn naar de beste strategie in de strijd tegen covid-19, maar de rode draad in de boodschap is toch niet mis te verstaan: hoewel een groot deel van de bevolking vroeg of laat tegen dit virus zal oplopen, is het zeer de moeite waard om het zoveel mogelijk in te dammen en te vertragen in de hoop op de verzachtende werking van de zomer en de komst van een vaccin voordat de volgende winter aanbreekt. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-weerzin-tegen-de-ontwrichting-is-begrijpelijk-maar-het-virus-laat-nederland-nu-geen-andere-keus~b3191a30/