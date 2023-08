Scholen dwingen leerlingen tot wurgcontracten

6 apr. 2012 - 6:37

Een raar gedoe. Wie in ene bepaalde opleiding zit volgt lijkt me wat daar gebruikelijk is. Als daarbij een examen zit, gewoon doen, dan zien we de resultaten. Bij mijn eindexamen hbs eind vijftiger jaren zakte iemand met twee vieren. Het waren de hoogste cijfers. De betreffende was in een andere school tot de vijfde klas toegelaten, en was verhuisd. Dat gaf inzicht in de kwaliteit van onderwijs. Maar in die tijd werden scholen niet betaald naar slaging, desalniettegenstaande was de schoolleiding zeer gebrand op goede resultaten. Die waren er ook.