Sarkozy is om: Meer macht naar Europa • Nieuws • 01-12-2011 • leestijd 3 minuten • bewaren

Update: Open brief Nederlandse top-ondernemers aan EU-leiders ... Opmerkelijk, soevereiniteit afstaan niet populair onder Fransen ... President spreekt voor het eerst grote zorgen ook over Frankrijk uit ... Hoop gevestigd op samenwerking met Duitsland ... Maandag komen Sarkozy en Merkel met weer een reddingsplan voor Europa



De Franse president Nicolas Sarkozy vindt dat er een nieuw Europees verdrag moet komen, meldt Nieuwsuur. Een waarin meer begrotingsdiscipline, maar ook meer solidariteit tussen lidstaten wordt vastgelegd. Om uit de huidige schuldencrisis te komen, moet er meer macht naar Europa. Dit is een opmerkelijk standpunt dat de Franse president inneemt, omdat de Fransen hun soevereiniteit binnen Europa altijd erg belangrijk hebben gevonden.

Sarkozy sprak donderdag in Toulon voor 5000 toehoorders. “Europa moet vaker beslissingen kunnen nemen bij meerderheid van stemmen’, vindt hij. Nu is bij grote besluiten unanimiteit nodig, schrijft de Volkskrant . De president zei er geen doekjes om te willen winden. “Europa kan worden weggevaagd door deze crisis”, waarschuwde hij.

Sarkozy lijkt zijn hoop vooral gevestigd te hebben op de samenwerking met Duitsland. Duitsland moet volgens de Franse president ook instemmen met een grotere rol voor de Europese Centrale Bank. Die moet noodlijdende lidstaten makkelijker kunnen helpen.

Het Financieele Dagblad schrijft dat Sarkozy weliswaar meer bevoegdheden naar Europa wil overhevelen, maar dat hij niet streeft naar een federatie. Wat betreft de begrotingsdiscipline wil hij zelf het goede voorbeeld geven door het streven naar een begrotingsevenwicht grondwettelijk te verankeren, het liefst nog voor de presidentsverkiezingen volgend voorjaar of anders kort daarna.

Ook het Schengenverdrag zou volgens de Franse president op de schop moeten. “Europa past binnen de grenzen het principe toe van vrij personenverkeer zonder de buitengrenzen te controleren: dat kan zo niet langer.” Sarkozy wil feitelijk de immigratie beperken, omdat die de sociale zekerheid zou bedreigen. In Nieuwsuur betoogt Saskia Dekkers dat het juist de strenge behandeling van Griekenland, dat enorm moet bezuinigen van Europa, een nieuwe stroom gastarbeiders op gang zal brengen.

Maandag praten bondskanselier Merkel en Sarkozy verder over een oplossing voor de schuldencrisis. Die zou voor de top van donderdag 9 december op tafel moeten liggen, aldus Nieuwsuur

UPDATE vrijdag 08:15

Vijf Nederlandse top-ondernemers – Frans van Houten (Philips), Paul Polman (Unilever), Peter Voser (Shell), Hans Wijers (AkzoNobel) en Feike Sijbesma (DSM) – hebben in het Financieele Dagblad een open brief geschreven aan de EU-leiders. Die komen over een week bij elkaar in Brussel om de crisis te bespreken. Volgens de ondernemers is het vijf voor twaalf: ‘Er staat veel op het spel. Daarom is het van het hoogste belang dat er op korte termijn een daadkrachtige aanpak van de huidige eurocrisis wordt gevonden.’

Het FD schrijft

DSM-voorzitter Feike Sijbesma zegt in een toelichting: ‘Stel dat we het afgelopen jaar geen euro hadden gehad. Dan waren de lire en de drachme gigantisch gaan bewegen. Dan heeft een bedrijf als DSM heel veel wisselkoersverliezen. Dat scheelt een paar procent, dat geld is gewoon weg. Die winst hebben we aan de euro te danken.’

Volgens de ondernemers moet er niet gekozen worden voor protectionisme of nationalisme omdat die wegen het land niet beter of welvarender maken.